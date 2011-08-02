美众议院通过调高举债上限议案

美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案. 在最後期限的前一天,共和党掌控的众议院以269票赞成、161票反对的投票结果,通过周末制定的2.1万亿美元赤字削减计划. 参议院民主党领袖里德称,民主党占优的参议院将在1600GMT对调高举债上限议案进行投票.路透