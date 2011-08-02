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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 2日 星期二 10:23 BJT

中国政府调查二三线城市房价

《中国证券报》周二报导称,监管部门已经着手调查部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的原因,并据此草拟新一轮限购城市的名单,极有可能于8月份公布.报导援引多位专家称,今年以来部分二三线城市房价上涨较快,其中主要源于一线城市施行限购後,大量投资需求转移.路透

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