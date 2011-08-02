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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 2日 星期二 10:17 BJT

中国光伏发电标杆上网电价落定

中国太阳能光伏发电标杆上网电价周一尘埃落定,全国统一对非招标项目实行每千瓦时1.15元和1元两个标准.这有望为光伏发电产业装上大发展的引擎. 不过有专家表示,发改委将这一价格定位"全国统一"的价格令人担忧光伏产业的发展是否会走上"风电的老路".路透

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