中国光伏发电标杆上网电价落定

中国太阳能光伏发电标杆上网电价周一尘埃落定,全国统一对非招标项目实行每千瓦时1.15元和1元两个标准.这有望为光伏发电产业装上大发展的引擎. 不过有专家表示,发改委将这一价格定位''全国统一''的价格令人担忧光伏产业的发展是否会走上''风电的老路''.路透