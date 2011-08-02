《人民日报》称美债问题悬而未决并有增大趋势

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月2日电---美债僵局在最後期限到来之前出现转机.中国人民日报周二发表点评文章称,虽然美国基本避免了违约,但其主权债务问题并未解决,只是在时间上得到了拖延,并有进一步增大的趋势.这给美国经济复苏蒙上了阴影,同时将给世界经济埋下更大的风险隐患.
点评文章称,从短期看,美国债务问题的暴露是次贷危机後实施经济刺激政策的必然结果,可以说是自作自受.此外,美国债务问题还暴露出由美元长期主导的国际货币体系的弊端.
文章并认为,美债的公信力从次贷危机爆发後一直在下降,但美元仍然是各国不得不承认的硬通货.美国国债的公信力虽然短期会出现下降,其评级也可能被信用评级机构调低,但其信用根基尚未转变.
"在目前的国际货币体系中,能够与美元抗衡的只有欧元,而欧债危机严重程度高,解决难度大,再加上日本地震、新兴市场国家普遍存在的通胀压力,使美国国债在一定程度上仍具有投资价值."文章分析称.
美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.参议院民主党领袖里德称,民主党占优的参议院将在1600GMT对调高举债上限议案进行投票.
中国目前是美国公债的最大债权国.美国财政部数据显示,截至5月中国持有1.1598万亿(兆)美元美国公债,4月持有1.153万亿美元.
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。