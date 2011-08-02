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中国财经 | 2011年 8月 2日 星期二 11:04 BJT

上半年铁矿石涨价 中国多支付成本约160亿美元--钢协副会长

路透北京8月2日电---中国钢铁工业协会副会长张长富称,中国钢铁业上半年为铁矿石价格大涨而多支付的成本约160亿美元.

他是在中钢协周二举行的信息发布会上作出上述表示.

"上半年由于铁矿石进口价格大幅上涨,多支出外汇160.1726亿美元,增加钢铁行业成本1,041.1亿元人民币."张长富称.(完)

--发稿 邵晓忆; 撰写 李文科;审校 杨淑祯

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