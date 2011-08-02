三星在澳停售Galaxy平板电脑 直至解决与苹果侵权纠纷

路透旧金山8月1日电---据彭博周一报导,韩国三星电子(005930.KS)同意在澳洲暂停销售其最新版本的Galaxy平板电脑,直至与苹果(AAPL.O)在澳洲的专利侵权纠纷得以解决.

彭博报导,苹果对三星提起诉讼,指称三星的Galaxy平板电脑10.1侵犯其10项专利.彭博并称,三星已经同意在澳洲暂停营销美国版的Galaxy平板电脑,直至其获得法院许可.

路透尚无法获得苹果和三星驻美国代表的评论.(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。