三星在澳停售Galaxy平板电脑 直至解决与苹果侵权纠纷

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山8月1日电---据彭博周一报导,韩国三星电子(005930.KS)同意在澳洲暂停销售其最新版本的Galaxy平板电脑,直至与苹果(AAPL.O)在澳洲的专利侵权纠纷得以解决.
彭博报导,苹果对三星提起诉讼,指称三星的Galaxy平板电脑10.1侵犯其10项专利.彭博并称,三星已经同意在澳洲暂停营销美国版的Galaxy平板电脑,直至其获得法院许可.
路透尚无法获得苹果和三星驻美国代表的评论.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
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