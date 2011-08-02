福特汽车将在北美召回120万辆皮卡

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透底特律8月1日电---福特汽车(F.N)周一表示,将在美国和加拿大召回约120万辆皮卡汽车,以更换有可能遭受腐蚀并断裂的油箱固定带.
福特一发言人说,此次召回的车型包括从1997年到2004年间生产的F-150皮卡车型、1997到1999年间生产的8,500磅以下F-250车型以及2002至2003年间出产的Lincoln Blackwood车型.
这些召回车辆里中有110万辆在美国,其他在加拿大.
福特称,腐蚀可能会导致一副或两副固定带都老化,进而令燃油管路脱离油箱,在某种情况下有可能造成油箱脱落.两种情况均有可能引起漏油或起火.
福特表示已有三起汽车起火报告,并有一人因此受伤.(完)
--编译 洪曦;审校 杜明霞
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