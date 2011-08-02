日本将检测大米是否铯超标

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京8月1日电（记者 Yuko Takeo）---日本农业省官员周一表示，十几个地区政府将对本地生长的稻米进行检测，以判断是否放射性铯超标。
日本东北部遭受25年来最严重的核危机後，公众日益担心食品也受到核辐射污染。
农业省一名官员说，日本北部和东部至少14个县的政府将在收获季节前对稻米进行铯含量检测。这些县的稻米产量占全国总产量的40%多。
如果稻米中的铯含量超过政府限定的每公斤500贝可上限，那麽政府将暂停输出当地生产的稻米。
日本卫生省表示，在一年里持续食用铯超标的大米，意味着受到了5毫希弗以上的核辐射，而根据国际放射防护委员会制定的标准之一，人体一年内接受的核辐射量不得高于5毫希弗。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。