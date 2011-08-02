日本将检测大米是否铯超标

路透东京8月1日电（记者 Yuko Takeo）---日本农业省官员周一表示，十几个地区政府将对本地生长的稻米进行检测，以判断是否放射性铯超标。

日本东北部遭受25年来最严重的核危机後，公众日益担心食品也受到核辐射污染。

农业省一名官员说，日本北部和东部至少14个县的政府将在收获季节前对稻米进行铯含量检测。这些县的稻米产量占全国总产量的40%多。

如果稻米中的铯含量超过政府限定的每公斤500贝可上限，那麽政府将暂停输出当地生产的稻米。

日本卫生省表示，在一年里持续食用铯超标的大米，意味着受到了5毫希弗以上的核辐射，而根据国际放射防护委员会制定的标准之一，人体一年内接受的核辐射量不得高于5毫希弗。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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