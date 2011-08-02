2日午间分析：沪指早盘下跌1.61%

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
大盘经过连续5个交易日缩量平台整理後，今日终于选择了短期方向。由于目前市场利空因素偏多，同时多方上攻意愿不强，最终大盘选择了向下继续寻求支撑。尽管盘中不乏次新股这样的活跃板块，但是权重股整体低迷导致指数重心明显下移，午盘沪综指报收于2660.20点，下跌1.61%。
笔者认为，量能不济导致市场做多动力不足，同时领涨板块的缺失也是近期市场无法摆脱弱势震荡的一个重要原因。预计A股市场将继续震荡寻底格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。