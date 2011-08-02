版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 2日 星期二 12:05 BJT

2日午间分析：沪指早盘下跌1.61%

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

大盘经过连续5个交易日缩量平台整理後，今日终于选择了短期方向。由于目前市场利空因素偏多，同时多方上攻意愿不强，最终大盘选择了向下继续寻求支撑。尽管盘中不乏次新股这样的活跃板块，但是权重股整体低迷导致指数重心明显下移，午盘沪综指报收于2660.20点，下跌1.61%。

笔者认为，量能不济导致市场做多动力不足，同时领涨板块的缺失也是近期市场无法摆脱弱势震荡的一个重要原因。预计A股市场将继续震荡寻底格局。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐