美国疲弱数据令亚洲股市下滑

* 日股日经指数跌1.3%,MSCI亚洲除日本外指数下挫1%

* 外汇市场警惕日本央行干预

* 债务协议虽有进展,美国主权评级不确定性仍困扰投资者

路透新加坡8月2日电---亚洲股市周二下跌,因疲弱的美国制造业数据公布後,市场担心全球经济现状.同时日圆上涨令市场猜测,日本政府可能干预汇市以遏制日圆升值步伐.

美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.但这未能减轻对美国政府恐丧失AAA债信评级的担心.

美国7月制造业增幅为两年来最慢,因新订单萎缩,令经济加快复苏的预期蒙上阴霾.经济担忧加之围绕美国债务协议的不确定性,推高了类似瑞郎等避险货币的需求.

"虽然短期来讲他们避免了全球再次爆发金融危机,但他们可能需要削减更多赤字,"澳洲联邦银行分析师Joseph Capurso在谈到美国债务协议时这样说.

"再加上非常疲软的美国经济数据,这提升了美联储需推出更多量化宽松措施的可能性.我能预见美元变得更弱."

美国债务协议规定的支出削减可能对财政造成拖累,相关疑虑加深了围绕经济低迷的悲观情绪.依照债务协议,美国国会特别小组应在11月底前找到1.5万亿美元的减支项目.

法国巴黎银行分析师Yelena Shulyatyeva在客户报告中称,"尽管政治疑云可能有所消散,但经济乌云正在压近."

美国债务危机相关图表,请点选(r.reuters.com/nud82s).

日股日经指数下挫1.3%,摩根士丹利国际资本公司(MSCI)除日本外亚股指数跌1%.美国股市周一下滑,标准普尔500指数收低0.4%.

信金资产管理基金经理Naoki Fujiwara称,"今日跌势不算很大的意外,因市场一直忧虑美国经济的长期前景,尽管该国能够避免违约."

**美国制造业订单萎缩**

调查显示,美国7月制造业增幅为两年来最慢,因新订单萎缩,令人们对经济加快复苏的预期蒙阴.

美元兑瑞郎周二交投于0.7830附近,周一曾跌至0.7730左右的纪录低点.

美元兑日圆持稳在77.40附近,从周一在电子交易平台EBS上所及低点76.29反弹,76.29为主要央行在3月中旬联合干预以打压日圆以来的美元兑日圆最低水准.

日本官员表示,日圆汇率过于强劲,或损及正在勉力从3月大地震中复苏的经济,使得市场警惕当局可能出手干预.

商品市场承压.油价从一个月低位小幅反弹,美国原油期货上涨约0.3%,至每桶95.19美元,现货金持稳于每盎司1,619美元.

经济不确定性提振了公债需求,10年期日本公债期货上涨0.24点,至142.02点,指标10年期收益率(殖利率)下滑3个基点至1.045%,为近九个月以来最低.(完)

--编译/审校 洪曦/艾茂林/王翔琼/丁琦/蔡美珍/隋芬/张荻

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