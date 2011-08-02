中钢协8月将推中国铁矿石指数

(新增更多细节和背景)

* 钢协编制的中国铁矿石价格指数将于8月试运行

* 上半年钢企为矿石涨价多支付160亿美元

* 会员企业上半年销售利润率同比下降

* 目前中国钢铁产能已达8亿吨

路透北京8月2日电---上半年铁矿石价格大涨,已拖累中国钢铁业为此多支付成本高达约160亿美元.而为争取全球最大铁矿石消费国的话语权,中国钢铁工业协会计划于8月推出中国铁矿石价格指数.

中钢协副会长张长富在周二举行的信息发布会上表示,为更好服务钢铁企业,行业需要推出更可续、更合理、更真实的中国铁矿石价格指数;该指数将按周公布.

"上半年由于铁矿石进口价格大幅上涨,多支出外汇160.1726亿美元,增加钢铁行业成本1,041.1亿元人民币."他称.

中钢协提供的新闻稿则显示,其会员企业上半年销售利润率仅为3.14%,同比下降0.4个百分点.

截至目前,中国国内至少有四家机构已推出了中国铁矿石指数,除中钢协外,还包括中联钢、新华社、Mysteel等.国际上则有普及率相对较高的普氏矿石指数和TSI等指数.

据中钢协介绍,其编制的"中国铁矿石价格指数"拟由"国产铁矿石价格指数"和"进口铁矿石价格指数"两个分项指数组成.

其中,国产铁矿石价格指数是以14个省区市、32个矿山区域的干基铁精矿价格作为计算基础;进口铁矿石价格以钢协和五矿商会会员企业有关数据为依据,并参考八个国内港口进口铁矿石市场成交价格作为基本数据,最後加权计算出"中国铁矿石价格指数".

自从铁矿石长协定价体系去年崩溃之後,三大矿山淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)和力拓(RIO.L)(RIO.L)转向基于普氏矿石指数等的季度定价、月度定价,甚至现货定价.

**下半年供需矛盾尖锐**

中钢协并指出,中国下半年钢铁产量增速将进一步放缓,产品结构性矛盾更加突出.张长富预计,今年国内粗钢产量将达6.8-7亿吨.

数据显示,2010年中国生产粗钢62,665万吨,同比增长9.3%;同期钢材出口有较大恢复,全年出口钢材4,256万吨,同比增长73.1%.

产能过剩一直是中国钢铁业的痼疾,中国政府虽三令五申削减产能,但效果甚微.另据中钢协副秘书长迟京东介绍,目前中国钢铁产能已达8亿吨,其中逾4亿吨产能未经国家核准.

中国钢铁工业协会7月末曾表示,中国下半年粗钢产量同比增速料逐月走高,且钢材出口可能还会有所减少,将进一步加剧本已严峻的供求矛盾.(完)

--发稿 邵晓忆; 撰写 李文科; 审校 张喜良

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