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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 2日 星期二 12:15 BJT

曼联续约瓦伦西亚

英超豪门曼联周一宣布，俱乐部与厄瓜多尔边路安东尼奥・瓦伦西亚签订四年新合约，合约持续至2015年。英超主帅弗格森在曼联官网上称：“安东尼奥自加盟以来作出了出色的贡献。他的速度、突破能力，并擅长多面手，都是我们的巨大财富。”路透

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