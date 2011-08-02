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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 2日 星期二 12:14 BJT

萨贝亚出任阿根廷新主帅

阿根廷主帅巴蒂斯塔上周下课後，阿根廷足协周一宣布，萨贝亚将担任阿根廷队新任主教练，直至2014年世界杯。阿根廷足协会长Julio Grondona对福克斯体育表示：“正在敲定细节，但是此後萨贝亚将任教练……直到巴西世界杯。”路透

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