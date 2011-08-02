老虎伍兹将角逐澳洲公开赛

赛事主办方周一称，老虎伍兹已报名参加11月在悉尼举行的澳大利亚公开赛，此举或意味着他可能会参加随後的总统杯。赛事主办方首席执行官Stephen Pitt在记者会上称，伍兹已报名参加11月10-13日在悉尼的比赛，“毫无疑问，这将是澳大利亚公开赛上最为强大的参赛阵容之一。”路透