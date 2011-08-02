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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 2日 星期二 12:13 BJT

菲尔普斯盼望伦敦奥运会上与索普一较高下

如果明年伦敦奥运会上伊恩・索普选择男子200米自由泳，菲尔普斯急切期盼与他一较高下，上演又一次“世纪之赛”。他在上海游泳世锦赛闭幕後的一天在一小型记者会上说：“200米自由泳会成为很有意思的比赛。”2006年退役的索普後现已回归泳池，且把目标瞄准了明年的伦敦奥运会。路透

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