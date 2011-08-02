华为聘请英国政府前CIO担任全球网络安全官

路透香港8月2日电---世界第二大通信设备生产商华为HWT.UL称，聘请了英国政府前首席信息官约翰・萨福克（John Suffolk）担任全球网络安全官。

华为在声明中说，约翰・萨福克将从10月1日起上任，帮助华为改善网络安全系统。

他的工作地点在深圳，将直接向华为创始人兼首席执行官任正非汇报工作。

华为年营收为1850亿元，正在向消费终端产业积极进军。

华为曾积极聘用外籍人士，如前政府官员和业内高管，以巩固其在全球市场的地位。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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