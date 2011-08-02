华为聘请英国政府前CIO担任全球网络安全官

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港8月2日电---世界第二大通信设备生产商华为HWT.UL称，聘请了英国政府前首席信息官约翰・萨福克（John Suffolk）担任全球网络安全官。
华为在声明中说，约翰・萨福克将从10月1日起上任，帮助华为改善网络安全系统。
他的工作地点在深圳，将直接向华为创始人兼首席执行官任正非汇报工作。
华为年营收为1850亿元，正在向消费终端产业积极进军。
华为曾积极聘用外籍人士，如前政府官员和业内高管，以巩固其在全球市场的地位。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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