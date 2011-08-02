欧盟将对中国自行车及瓷砖徵收惩罚性关税

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透布鲁塞尔8月1日电---外交人士周一表示,欧盟即将对来自中国的自行车及瓷砖实施贸易壁垒.这是为保护欧盟生产商而采取的最新防卫措施.
欧盟执委会计划对中国口?砖和地砖课徵五年的惩罚性关税,最高达到69.7%,外交官员指出,计画获得欧盟成员国贸易官员多数支持.
欧盟指称中国以违法的出口价格打击欧盟厂商,因此以关税反制.关税必须在9月中旬之前生效.
外交人士称,欧盟执委会一项计划获得多数成员国批准,针对中国出口自行车及自行车零件的反倾销关税亦延长至2016年,最高达48.5%.
反倾销关税延长措施必须在10月中旬之前生效,原本的规划是只延长至2014年.
欧洲自行车厂商主要集中于德国与意大利,业者指控中国不当竞争对他们业务的威胁程度,足以让关税延长时间达到法定上限五年.
尽管欧盟实施反倾销税,中国2009年向欧盟出口近70万辆自行车,自行车相关出口金额4.30亿欧元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
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