美债违约近忧解除 中国经济仍面临较大风险

* 美国达成协议避免债务违约未出市场预料

* 美国为刺激本国经济的举措可能加剧包括中国在内输入型通胀压力

* 中国是美债最大持有人,外储投资长期风险加剧

* 中国应加快外储投资多元化及人民币国际化步伐

* 投资者将注意力转至美国疲弱经济基本面上

作者 沈燕

路透北京8月2日电---全球最大经济体--美国最後一刻把天给扛下来了.美债的最大债权人且为全球第二大经济体--中国冷眼旁观中表达出更多的担忧.

虽然美债规模提高不会让中国出现外储投资的帐面巨亏,然举债上限的提高意味着美国可能出台新一轮刺激举措,加剧包括中国在内的新兴国家输入型通胀压力,亦将中国庞大的外储长期投资风险置于风口浪尖.

另一方面,美国恐遭评级调降的担忧仍在,而且如果美国10年内需减少开支,可能导致公共需求下降,都不利于全球经济发展.

中国官方媒体人民日报周二发表题为"美债闹剧重创美国信誉"的评论文章称,虽然美国基本避免了违约,但其主权债务问题并未解决,只是在时间上得到了拖延,并有进一步增大的趋势.这给美国经济复苏蒙上了阴影,同时将给世界经济埋下更大的风险隐患.

美举债上限协议达成终令全球金融市场不致出现脱序的混乱局面,但包括日本及中国股市周二早盘表现却欠挫,跌幅均超过1%,因投资者目光再度转至美国经济疲弱的基本面上.

"中国外汇储备投资多元化及人民币国际化的步伐应该加快."中国国家发展和改革委员会对外经济研究所研究员张建平称,"过去总认为持有美国国债最安全,这件事对中国也是个教训,美债也不安全."

他分析指出,虽然举债上限提高让美债短期的违约风险解除,但从长期看,庞大的债务势必会影响美债的评级,进而影响到美元汇率的走势,并波及全球经济复苏,对中国经济也会有间接影响.

美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍,通过了周末制定的2.1万亿(兆)美元赤字削减计划.

不过,美国总统奥巴马表示,包含在提高举债上限协议中的缩减支出措施将不会迅速实现,而这些措施会拖累脆弱的美国经济.

根据美国财政部最新数据显示,中国仍为美国国债的最大持有人,5月份中国净增持美国国债73亿美元,达11,598亿美元;且购入的国债品种以一年期以上的长期国债为主.5月持有美国国债量名列第二的是日本,为9,124亿美元.

**妥协能意料,风险难控制**

尽管美元长期走势趋弱,且市场对美国如何应付庞大的债务一直心存疑虑,但对拥有近3.2万亿美元的中国而言,追加购买美债纯属无奈中的选择.

事实上,中国为了制衡美国,中国国家总理温家宝已不止一次承诺会购买二线国家公债.如希腊及西班牙国债.只不过中国在向欧洲伸出友谊之手时,仍持续购入美国公债.

"六七年前我们就提倡外储投资要多元化,但现实中除了美债相对安全,收益率还不错,其它中国还能买什麽呢?"中国国家信息中心预测部首席经济师祝宝良称.

他不无忧虑地指出,中国最担心的是美国继续陷入"借新债还旧债的"怪圈,甚至推出变相第三轮量化宽松政策以刺激本国经济,加剧包括中国在内的新兴市场国家输入型通胀压力,并影响到全球经济复苏.

中国社科院中国经济评价中心主任刘煜辉亦表示,现在最怕的就是美国再使用量化宽松货币政策,用通货膨胀来减少甚至消除美国自己的债务.

"美国提高债务上限规模并不是第一次,尽管中国是美国最大债权人,但却没有多少腾挪空间,我们一点办法也没有."他无奈地称,"中国面临的都是老问题,目前全球的金融市场上只有美债具有那麽大的流动性,中国如果不买美债,风险可能会更大."

据分析师估计,目前中国的外储中有高达70%为美元资产.

不过,发改委宏观研究院副院长陈东琪在此前接受路透专访时专门谈到美债提高上限的问题,他的看法似乎并没有那麽悲观,并预计美国应该不会出台第三轮量化宽松刺激政策(QE3).

他分析指出,美国目前最大的开支主要是社保、教育、国债利息和军费.美债上限的提高会促使美国政府减少国内公共开支,这就会导致公共需求下降,继而影响到整个欧美经济都很难快速增长,并相应减少国际大宗商品的上涨压力.

"不要以为只有新兴国家才面临通胀,这些因素最终都会回流的,美国不可能独善其身."陈东琪称.

**如何应对?**

无论是美债,抑或是铁矿石,原油等其它大宗商品,尽管中国是全球最大的买家,但在商品的议价权及风险控制等方面,中国依旧处于被动承受的地位.

刘煜辉就表示,虽然现在中国经常项目顺差已经明显减少,但依靠投资的经济增长模式并没有改变,进口增幅远大于出口,投资和消费失衡的格局并没有改变,"其结果只能导致外汇储备继续增加,中国也只能被动承受外汇投资的损失."

外管局稍早也表示,外汇储备的增长,是中国当前所处经济发展阶段下,国际收支"双顺差"的客观结果.面对发达国家实施量化宽松的货币政策,导致外汇资金大量净流入,应对之道就是促进中国国际收支趋向基本平衡,这需要国内宏观经济政策共同发力.

外管局并称,将在坚持"安全、流动、增值"经营原则的前提下,继续做好多元化的资产配置,并根据市场情况进行持续优化.

稍早中国央行货币政策委员会委员夏斌也曾建言,中国应加快外汇储备多元化,来对冲美元可能长期贬值的风险.

欧盟贸易执委卡瑞德古特此前曾表示,已可见中国投入数亿欧元购入欧元区政府公债,尤其是希腊和西班牙的债券.

另一位不具名的资深经济学家亦表示,美债上限最终达成妥协并不让市场意外,更多影响的是美国国内经济,对中国而言间接影响更大一些."毕竟外储投资多元化和人民币国际化不是一促而蹴的,说易做难."(完)

--审校 杨淑祯

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