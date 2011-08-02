中国今年钢产量料达6.9-7亿吨--工信部

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月2日电---中国工信部周二表示,预计今年全年钢产量将达到6.9-7亿吨,比上年增加6,000至7,000万吨,下半年生产水平或低于上半年.
工信部网站刊发的新闻稿称,下半年,考虑到工业增长减速、用钢行业需求趋弱,以及限电、淘汰落後、资金紧张等因素影响,钢铁生产水平或低于上半年.钢材出口数量将有所回落,进口保持平稳并与去年持平,出口钢材4,500万吨,进口1,600万吨.
而铁矿石价格将小幅波动,钢材价格难以增长,企业经营将保持低利润状态,钢铁行业将在高产量,低盈利状态下长期运行.
工信部并表示,中国预计今年全年十种有色金属产量增幅在10%左右.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
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