中国下半年将保持政策连续性稳定性--发改委

路透北京8月2日电---中国国家发展和改革委员会周二称,下半年宏观政策取向仍将保持政策的连续性和稳定性,更加注重解决物价、住房价格过快上涨等突出矛盾和问题.

中广网引述发改委新闻发言人李朴民表示,上半年中国9.6%的经济增速仍处在平稳较快区间,属于稳中趋缓,下半年经济仍将保持平稳较快增长.

"当前和今後一段时间,中国经济的潜在增长率依然处在较高水平."他认为,只要落实好政策措施,经济增长就不会出现大的起伏,更不会出现"二次探底".

李朴民并强调,下半年要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务.

他指出,下半年中国将更加注重有针对性地解决经济运行中的突出的矛盾和问题,尤其是要坚决抑制价格过快上涨,保持物价总水平基本稳定,坚持房地产调控政策不动摇,遏制住房价格过快上涨,以及要改善企业特别是小企业的发展环境,缓解企业的经营困难.

同时,还要注重推进结构调整,巩固农业发展的好势头;确保今年1,000万套保障房建设计划的落实;继续完善扩大内需特别是消费需求的政策;深化重点领域和关键环节的改革、扩大对外开放.

稍早公布的中国7月官方和汇丰制造业PMI继续下探,分别创29和28个月新低,受政策紧缩和外需疲软影响.不过PMI指数略高于预期,证实经济正在实现平稳的软着陆,央行抑制通胀政策仍有一定空间.

中国央行周一亦表示,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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