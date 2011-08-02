索尼将改革电视机业务部门--报载

路透8月2日电---《日本经济新闻》报导称，索尼公司(6758.T)计划本月改革其业绩不佳的电视机业务部门，甚至考虑与其它公司合作。

索尼首席财务官Masaru Kato接受采访时称，预计其电视机业务部门本财年运营亏损将增加，该公司将检查该部门的研发、生产和销售等各方面。

上周，索尼将其电视机部门年销量预测从2,700万部下调为2,200万部。

《日本经济新闻》援引Kato的话称，由于发达国家价格体系日渐成熟、竞争激烈，索尼目前将致力于以较小出货量获取较高利润。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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