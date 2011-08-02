索尼将改革电视机业务部门--报载

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透8月2日电---《日本经济新闻》报导称，索尼公司(6758.T)计划本月改革其业绩不佳的电视机业务部门，甚至考虑与其它公司合作。
索尼首席财务官Masaru Kato接受采访时称，预计其电视机业务部门本财年运营亏损将增加，该公司将检查该部门的研发、生产和销售等各方面。
上周，索尼将其电视机部门年销量预测从2,700万部下调为2,200万部。
《日本经济新闻》援引Kato的话称，由于发达国家价格体系日渐成熟、竞争激烈，索尼目前将致力于以较小出货量获取较高利润。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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