美国债务协议料难提振投资者信心

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 债务协议的达成令华尔街宽慰,但并非欢欣鼓舞
* 经济数据黯淡打压人气
* 经济疲弱令缩减开支计划引发忧虑
* 欧洲和中国前景亦无甚慰藉
* 市场期望美联储推出新的购债举措
路透纽约8月1日电---周一,投资者或许对华盛顿方面就举债上限问题达成协议感到宽慰,但还没有到足以欢欣鼓舞的程度,这对今年剩馀时间内的美国股市来说,可能不是一个好兆头.
美国股市周一非但未出现宽慰性扬升行情,反而温和收低,因疲弱的经济数据及对该协议能否在国会过关的忧虑,成为影响交易的主导因素.但即便是美国众议院当日晚些时候通过了该协议,美国股指期货也几无反应.
根据这份由共和党和民主党领导人共同商定的协议,政府在上调举债上限的同时,将在10年内至少削减2.1万亿(兆)美元开支.所有减赤负担或都将落在开支削减方面,而在提高税收方面却未有确定举措.
投资者并未将该协议视为解决美国债务问题的一次重大努力,反而担心节支措施对经济的影响.目前企业和消费者信心已然令经济受创.
尽管该计划的多数影响要在实施的後几年才会体现,但这份大幅紧缩财政的计划,却正好赶上了全球经济脆弱的关头.美国面临的衰退风险日增,欧洲经济仍深陷于自身的债务危机,中国强劲的经济增长也可能放缓.
"风险市场可能暂时扬升,但在经济增长和就业创造问题得到解决之前,可能不会有持续性的上涨行情,"太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在接受访问时表示.PIMCO管理的资产规模超过1.2万亿(兆)美元.
八个月前,分析师和投资者还预计全球经济增长将会强劲反弹,因美联储债券购买计划部分导致了全球金融体系充斥大量流动性.但随後出现的经济阻力已使得复苏变得扑朔迷离,上半年美国经济增长也不太强劲.
周五公布的数据显示,美国第二季GDP环比年率仅为增长1.3%.更令人担心的是,第一季修正後的GDP环比年率仅增长0.4%,濒临出现萎缩的境地.
**裁员**
美国供应管理协会周一公布数据显示,美国7月制造业增幅为两年来最低.
这项数据表现令一些分析师怀疑,市场虽仅预估7月新增9万就业岗位,但仍可能过度乐观.7月就业报告将在周五公布.
美国企业界近日的一些消息,也让前景显得不妙.
欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)周一宣布,到2013年前将在全球裁员高达3万人.上周五,美国第二大制药商默克(MRK.N)宣布裁员1.3万人.
瑞银集团分析师Thomas Doerflinger指出,有许多获利放缓的迹象.他指出,3M(MMM.N)及联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)等多家公司的评论显示,6月及7月业务活动放缓."华府预算问题之争可能让这股趋势加剧."
道琼工业指数周一盘中一度大跌逾145点,之後跌幅收敛,终场仅收跌10.75点.
不过,更值得注意的是指标10年期美国公债走势.反映全球市场风险意愿薄弱现象,10年期美债收益率跌至2.75%,目前比初春3.58%的收益率水准大跌超过80个基点.
**欧洲风险**
中国和欧洲也提供不了什麽安定人心的效果.
周一的两项调查显示,中国7月制造业景气进一步放缓,因中国当局设法为经济降温,而欧债危机及美国经济成长不振,令中国出口品需求减弱.
中国一直扮演成长动力来源,若中国经济放缓,对于其他指望借助中国经济扩张而推动各项需求的国家,可能造成打击.
在欧洲,人们开始愈加担忧,欧元区第四大经济体西班牙的财政整顿措施恐以失败告终,将需要希腊式的援助.
"目前,我觉得来自欧盟(EU)的风险高于美国,"巴西一名金融顾问Aray Gustavo Feldens谈到.
这些全都是让美联储主席贝南克感到焦虑的理由.
高盛的分析师上周写到,"现在的情况与去年同期是惊人的相似:美联储在经济增长疲弱,且市场对进一步实施量化宽松的可能性抱有疑问的背景下,即将召开8月政策会议."
葛罗斯预计,贝南克可能于本月稍晚在怀俄明州的Jackson Hole年会上给出采行第三轮公债购买计划即QE3的暗示.
若果真如此,这可能会迅即提振股市,就同去年一样.但贝南克若想推行类似QE2的6000亿美元规模的QE3,可能会在美联储内部遭遇重大阻力.投资者称,对QE3引发持久涨势的预期可能就有些夸张了.(完)
--编译 丁琦/蔡美珍/兰秀娟;审校 隋芬
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