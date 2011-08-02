香港新增人民币存款急降 境内外双向流动更趋明显

* 香港6月人民币存款仅增48亿,贸易结算额则创新高

* 中国经济硬着陆风险降低人民币升值预期

* 内地银根紧缩或令贸易融资更活跃

记者 陈敏

路透香港8月2日电---香港6月新增人民币存款意外出现急速下滑.除中国经济"硬着陆"担忧令人民币中期升值预期降温外,内地银根紧缩也被市场人士认为是背後的原因之一.

一些投行预计,未来境内外市场的人民币双向流动将渐趋平衡.高盛就在其最新报告中指出,预期香港人民币存款的增速会放缓,因为境内和境外两个市场的人民币双向流动有所增加;而今年稍晚跨境贸易人民币结算将拓展至全国所有省市.

香港稍早公布的6月人民币存款仅增加48亿元,远低于今年前五个月460亿元的月均水平.虽然金管局总裁陈德霖解释称,这主要是人民币跨境贸易结算由香港支付内地多于内地支付香港所致,但对更深层次原因的猜测却在市场中发酵.

"6月的人民币贸易结算更为平衡,更多的人民币被输送回内地.我不想猜测此举的动机是什麽,但最近内地流动性的紧缩很可能是一个因素."汇丰银行高级外汇策略师Daniel Hui对路透表示.

他并称,离岸人民币市场和跨境贸易人民币结算活动的不断活跃,表明整个市场正快速发展,这是一种积极正面的发展.

在离岸市场发展初期,境外的人民币奇货可居,导致贸易结算额中八九成都用在进口方面.但随着这一市场的逐步成熟,这一比重正逐步下降.

一位香港银行界高层亦指出,目前国内很难借到钱,且香港的融资成本较低,使得出口企业非常愿意利用离岸人民币市场进行贸易融资,从而推高了香港向内地支付的人民币金额.

为抑制高企的通胀,中国央行今年以来已三次提高存贷款基准利率,并六次调升存款准备金率.银根收紧令不少企业苦不堪言,而此前半年末的银行贷存比压力,更是推动货币市场回购利率一度出现大幅飙升.

金管局数据显示,香港6月单月的人民币贸易结算额突破2,000亿元,较5月按月增加34%.经过香港银行处理的人民币贸易结算交易占内地人民币贸易结算总额的比例,亦由去年的73%上升至今年上半年的超过80%.

**内地银根紧缩**

金管局总裁陈德霖在文章中表示,由于人民币跨境贸易结算的流向可能受到季节性及其他因素影响,支付净额的流向和规模发生短期变化并不足为奇,"我们仍然需要多些时间去观察,才可以看清楚跨境贸易结算资金流向的趋势."

今年前五个月,人民币贸易结算资金出多于进,平均每月内地企业支付到香港的净额为300亿元左右;但在6月份则出现进多于出,香港支付内地企业的净额约为100亿元.

"现在香港向内地净支出人民币,是内地向香港的出口大幅增加还是其他原因呢?这个就真的很难讲了.可能真的是出口多了,也有可能内地企业通过贸易途径获得人民币拿回去作其他用途的,"陈宝明表示.

事实上,市场消息称中国央行日前明确要求,暂停境内企业从境外银行直接融入人民币(除贸易融资外),外商投资企业投资总额与注册资本的差额部分向境外银行的贷款亦包括在内.此举旨在防止热钱流入内地,影响紧缩性政策的效果.

上述银行界高层还表示,香港6月新增人民币存款急速下滑,另一个可能的因素则是人民币升值预期有所减弱.

"虽然现在每天人民币中间价都创新高,但是由于对中国经济下滑和硬着陆的担忧,大家对明後年的升值预期就降温了."他称,"在这种情况下,人民币贸易结算在进口方面的金额减少也不奇怪."

宝华世纪资本市场首席经济师及财富管理策略顾问陈宝明亦指出,就货币升值方面来看,韩元和新加坡元的表现都好过人民币,今年以来升值幅度已经超过5%,而同期人民币兑美元仅升值约2.5%.

在政策紧缩和外需疲软影响下,中国7月制造业采购经理人指数(PMI)创出逾两年新低.其中,周一出炉的中国7月官方PMI连跌至29个月新低的50.7;汇丰中国PMI亦降至28个月新低,并跌破荣枯分水岭至49.3.(完)

--审校 张喜良

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