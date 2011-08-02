美债信评级若遭降会牵动谁的心弦？

* 美国财政的诸多挑战已为金融市场所熟知

* 推动利率的将是经济而非债务评级

* 在债务上限争辩期间,利率依然持低

路透纽约8月1日电---今年或将有至少一家评级机下调美国AAA级别的信用评级,这引发的疑问是:谁会在乎呢?

尽管听起来可能有些怪异,但真若调降评级,或许只是在金融市场掀起小小涟漪,而非轩然大波.

由于华盛顿围绕提高债务上限和避免违约展开长时间激烈争辩,市场有足够的时间来消化评级机构标准普尔、穆迪和惠誉或将调低美国债信评级的想法.

"市场参与者拥有与评级机构一样的信息,"美国大和证券株式会社首席分析师Michael Moran指出,"(这些信息)应已体现在利率中."

两家评级机构称,4万亿(兆)美元的削减赤字措施将让他们确认美国的AAA评级.而必须给美国选民一个交代的国会议员同意的减赤规模不足2.5万亿美元,且近期实施的只是其中一部分.

这意味着标准普尔可能在未来几天或数周内调低美国评级.而穆迪倾向于确认美国评级,但调低评级展望至负面,表明或将在未来12-18个月内调降评级.

尽管如此,历史经验表明降低评级将不会引发一些人担忧的债市恐慌.日本在10多年前失去AAA评级,它的利率水平却还处于发达国家中最低的行列.

正像现在日本一样,市场的最大问题是美国经济趋疲,而减赤协议的削减开支举措恐将导致美国经济增长进一步放缓.

财政紧缩计划通常会遏制开支,就业增长和通货膨胀,它们是债券收益率(殖利率)的最大推手.

此外,投资者认为,美国所处形势与希腊等陷入危机的国家大不相同.尽管债台高筑,美国仍有能力偿付债务,美国公债仍可变现且需求可观.

债市表现是主权债务忧虑情况的终极裁判,美国债券收益率持低表明,市场并没有使希腊债券收益率在该国财政危机期间飙升那样的焦虑情绪.

虽然之前几周美国国会一直处于高度紧张的债务谈判中,市场也一度担心政治瘫痪料导致违约,但指标10年期公债收益率现在仍为2.74%,仅较历史低位高0.7个百分点.

不过,标准普尔将美国债信评级从AAA下调至AA+"是市场当前的基本预期,"OppenheimerFunds固定收益部门主管Krishna Memani称.

尽管债券表现不错,但在债务谈判僵局期间,由于市场担心政治分歧恐阻碍避免违约的协议达成,股市和美元受到重创.

一部分人对于不断趋于强硬的评级辞令持怀疑态度.

在债务上限危机期间,奥巴马政府对标准普尔日益不满,指责後者在发布降级警告时改变标准.

自去年10月以来,标普已三次提前可能调降美国债信评级的最後期限.

"基于迄今为止标准普尔发布的言论,他们已经把自己逼到了?角,因此很有可能会调降评级."Gary Goldberg Financial Services的总裁Oliver Pursche说道.

不过,美国债信评级下调与经济成长低迷比起来,在重要性上还是要相形见拙.周一报告显示美国7月制造业增幅为两年来最慢,是为显示美国经济成长乏力的证据之一.

因此,若美国债信评级下调,将不会导致收益率猛涨,像抵押贷款利率等其他利率也不太会受到连锁效应的影响.

若政府"非必要"支出削减到零,将导致"非常严重的衰退."Gluskin Sheff首席分析师兼策略师Rosenberg称.

因此,无论评级是AAA或AA+,"还是会有许多人购买美国公债,因为这是经济趋于负增长时人们希望持有的资产."他表示.(完)

--编译 肖群英/洪曦;审校 程琳

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