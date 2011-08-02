分析：美债违约威胁消退 但亚洲需防更多风险

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透新加坡8月1日电(记者 Emily Kaiser)---美国终于避开一场债务违约危机，但这只是解决了西方国家及其亚洲债权国一个迫在眉睫的财政问题。
美国主权债仍以不可持续的态势发展，而投资者越来越不情愿低息借款给欧洲国家，因此欧洲和美国都可能再次面临危及市场的严重不确定性。
路透数据显示，亚洲整体而言政府资产负债状况良好，有充足外汇储备，可应对投资流向突然逆转的局面。
新加坡和中国等亚洲国家已采取步骤，减持美元资产，而美国濒临违约的情况，可能强化这种趋势。
但亚洲还是有一些经济体容易受到冲击。譬如台湾，外国投资者持有台湾共4,800亿美元股票和债券，超过了台湾4,000亿美元的外汇储备。再譬如韩国，外国投资者持有近4,500亿美元韩国股票和债券，远远高于其3,040亿美元的外汇储备。
而在新西兰和马来西亚，外资持有的股票和债券规模也超过其外汇储备。
因此，若西方主权债危机导致外资突然撤离前述亚洲国家，就可能出现类似2008年雷曼兄弟破产後的情况。
美国总统奥巴马周日宣布，国会两党就债务上限达成协议，这看来在短期内淡化了美债违约的风险。但下一个需要担心的是，目前有越来越多的欧洲国家难以低息融资。
西班牙和意大利近几周公债标售利率大幅上升，这令人担心欧元区债务危机可能不限于希腊、爱尔兰和葡萄牙。
尽管亚洲持有的美国政府债超过欧债，但亚洲在民间融资方面，更依赖于欧洲银行而非美国银行。
因此，一旦欧洲危机恶化，欧洲银行就可能突然撤回融资。
瑞信驻新加坡经济学家普里奥-万德斯福德(Robert Prior-Wandesforde)称，西方“很可能”出现又一轮银行业危机，这很容易引发亚洲信贷紧缩。
他指出，万一西方出现银行业危机，香港、新加坡、台湾和韩国是亚洲风险最高的四个经济体，而整个亚洲则将因全球信心和需求下滑而受冲击。
但只要西方国家能成功避免再陷危机，就会有更多外国投资资金流入亚洲，因亚洲经济增长强健，且公共财政状况良好。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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