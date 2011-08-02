《阳歌专栏》华为海外招贤；支付宝股权纷争落定

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）

**中兴通讯的美国後门 华为的海外招贤**

中国两大电信设备提供商--中兴通讯(0763.HK)与华为HWT.UL继续努力打入美国市场，但是策略迥异。

先说中兴通讯。当人人还都在念着中兴通讯向美国市场出售网络设备上的挫折，特别是今年稍早未能赢得Sprint(S.N)一项巨大合约时，这家公司已经悄悄成为了美国手机市场的一支重要力量，在这里销售其平价的智能手机。一名公司消息人士告诉我，中兴正推动今年在美国手机销售达6亿美元，较2010年翻番。

中兴在手机领域表现不错，而且这块市场不像电信设备那麽敏感。6亿美元对中兴不算太大，但仍然占到了公司今年财测的6%左右，这相当不错，而且如果其低成本智能手机销售强劲势头继续，那麽中兴手机业务将会占据更重要的分量。

再说华为。据中国媒体报导，华为已聘请英国政府前首席信息官约翰・萨福克（John Suffolk）担任全球网络安全官。此举看起来非常聪明。华为显然是请到了既有很强西方政府关系、又有电信安全背景的人来发挥双重作用：萨福克不仅可以建议华为面对网络袭击如何增强设备的安全性，还可缓解美国与西欧等政府的安全忧虑。

华为意欲巩固其在全球电信市场的长期地位，此举只是一系列朝向这个目标的举措之一。以目前的速度来看，华为如果明年锁定首笔在美的重大销售交易、且超过爱立信(ERICb.ST)(ERICb.ST)成全球头号移动网络设备制造商，我不会感到意外。

一句话：明年，中兴通讯借助手机业务的快速增长，明年有可能在美国市场的销售突破10亿美元大关。而华为此次招贤则应会帮助它明年踏入美国市场。

**支付宝股权纷争尘埃落定 马云公关赚钱两不误**

经过数月的争吵，阿里巴巴集团董事长马云终于就其与两大股东软银(9984.T)和雅虎(YHOO.O)就支付宝股权转让事件达成协议，对马云来说，似乎是公关和财富双赢。在对阿里巴巴财务结构所知甚少的情况下，我们很难就此事过多评论，但事实是，根据协议条款，阿里巴巴只能获得支付宝上市收益的37.5%，阿里巴巴似乎从这笔投资中所获甚少。预计支付宝将在未来两三年上市。

尽管正式声明中充满了三方的友好表示，但该协议似乎暗示着未来会出现更多冲突，因雅虎和软银无疑都担心，马云未来几年会再次试图占他们的便宜。

马云似乎怎麽看都是此次事件的最大赢家：首先，只把三分之一的公司出让给合作夥伴便掌控了支付宝；其次，通过这一旷日持久的纷争，协议的达成对世人也是个合理交待。如果我是雅虎或软银，我会努力尽早撤出对阿里巴巴的投资。如果在今年年底前看到两公司或其中之一试图出售阿里巴巴的股份，我一点也不会感到意外。

一句话：在此次与雅虎、软银就支付宝股权转让的纷争中，马云公关赚钱两不误，而三方未来数月的关系料不会一帆风顺。

**海尔购三洋白电业务**

中国家电制造商海尔集团(1169.HK)重新进入人们的视野，公司将购入日本三洋电机在东南亚的洗衣机和冰箱业务。这项交易可对海尔起到很好的提振作用，但关键是执行，海尔在这方面的能力还不是很好说。三洋电机称向海尔出售业务属整体重组的一部分，目的是砍掉与母公司松下(6752.T)重叠的业务。

我认为这种说法不假，但还有一点也不假：三洋上财年亏损，如果家电业务对其亏损有一定“贡献”，我不感意外。毫无疑问，部分亏损源于三洋在日本的成本结构，其中部分可能也会转嫁到海尔身上。海尔估计会让此类业务转入成本较低的地点，以实现盈利。海尔所购业务规模不算大，营收大约10亿美元，这点对海尔有利。

总体而言，由于海尔所购业务规模不大，加上海尔自身在新兴市场的丰富经验，此桩交易对海尔似乎相对保险，而且最终应会增加海尔的净利，但前提是海尔能将收购的业务成功融入其全球网络中。

一句话：在海尔努力成就全球品牌地位之际，公司购三洋在东南亚白电业务看起来比较明智、可控。

编译：张敏/靳怡雯 发稿：程芳

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