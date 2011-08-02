沪综指收跌 受市场扩容压力拖累

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月2日电---中国股市沪综指周二收跌,因本周新股发行密集加剧扩容压力.同时,美国数据疲弱亦拖累整个亚太股市走跌.分析人士认为,沪指短线在前期低点2,610的支撑依然较强,大盘仍将以震荡走势为主.
沪综指收报2,679.259点,跌24.524点,或0.91%.
联讯证券分析师曹卫东表示,本周新股发行较多,对资金面影响较大,"如此弱势情况下,发行新股的集中度又比较高,市场只能选择技术性下调.不过短期2,610点支撑依然较强."
据路透统计,本周五个交易日中,共有方正证券、林洋电子等八只新股发行,包括四只主板新股和四只中小及创业板新股,发行节奏创近6个月新高.
此外,周一出炉的美国制造业数据不佳,令人对下半年的复苏前景存疑.美国7月制造业增幅为两年来最慢,因新订单萎缩,令经济加快复苏的预期蒙上阴霾.美国股市周一已连续第六日收跌.
市场因此担心全球经济现状,令亚太股市周二普遍下挫.
沪深300指数8月合约尾盘报2,959.4点,跌0.86%,成交量为157,882手.(完)
--发稿 尹嫄婷/宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
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