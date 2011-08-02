2日盘後分析：市场面临消化利空阶段

经过连续5个交易日的平台整理後，今日A股市场短期选择向下寻求支撑。受到政策改善预期落空、欧美债务危机以及资金面趋紧等众多不利因素的影响，股指盘中一度放量下行，好在煤炭、石油等权重股力挺大盘，股指尾盘前探底回升，最终沪综指报收于2679.26点，下跌0.91%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续5个交易日的平台整理後，今日A股市场短期选择向下寻求支撑。受到政策改善预期落空、欧美债务危机以及资金面趋紧等众多不利因素的影响，股指盘中一度放量下行，好在煤炭、石油等权重股力挺大盘，股指尾盘前探底回升，最终沪综指报收于2679.26点，下跌0.91%。

经过艰难的谈判，尽管美国两党最终就提高债务上限达成一致，但如果没有庞大的前期支出削减条件，美国财政情况持续恶化，或导致美国政府不能按期偿付债务，因此，美国的信用评级仍有被下调的风险，同时美联储推出第三轮量化宽松（QE3）的预期也加重，受此影响，美国股市并未扭转近期的颓势，其中道指七连阴，在很大程度上拖累了全球股市，对于A股而言，在心理层面的冲击尤为突出。

从今日盘面观察，领涨热点板块的缺乏是造成近期大盘持续疲弱的重要原因，虽然今日盘中煤炭、石油午後强势崛起，但是更多的起到了稳定市场重心的作用，而前期较为活跃的中小盘题材股纷纷陷入调整中，这对市场人气冲击较大。

从技术层面看，连续缩量调整後，大盘面临短期方向的选择，而今日大盘震荡下探寻求支撑也恰恰预示着大盘未来仍将面临寻底的考验，不过，近期的调整可以使得短线的浮筹得到清洗，对後市行情的演绎是十分有利的。

市场面临消化利空阶段

众所周知，现阶段A股市场正处于内忧外困的尴尬局面，内有经济增速放缓、通胀高压不减以及资金面趋紧等不利因素，同时，外有欧美债务危机等等，在上述因素没有明显改善之前，大盘逆势上涨的可能性不大，通过充分的震荡整理消化利空将是未来一段时间内主旋律。

具体来说，资金面因政策紧缩效应累积而显得压力倍增，上市公司业绩则因为宏观经济增速放缓而变得更不乐观，目前正处于中报披露期，从目前预告情况看，似乎并不甚乐观。

而从市场角度出发，近期个股尤其是前期的强势股纷纷陷入调整，资金退场迹象明显，虽然是受到大的环境影响，但是这也从另一个角度反映出各路资金的态度。

无论是主流资金还是热钱，他们是逐利的，但是更是避险的。国内宏观面陷入窘境，国际金融形势仍未见好转，资金的撤离或者观望意味着当前A股市场的资产价格仍然有下降空间。A股市场未来将面临一项艰巨的任务，即消化上述利空因素由此带来负面影响，在此过程中，股指震荡寻支撑似乎不可避免。（完）

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