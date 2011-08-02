中国公布旨在缓解南海问题的指针

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月2日电---中国公布了旨在缓解与东盟国家领土纷争的指导方针，《人民日报》周二将近期南海问题的升级归咎于美国制造麻烦。
中国外交部发布了7月在巴厘岛会议上达成的落实《南海各方行为宣言》指导方针。
《人民日报》称，发布倡导合作的指导方针显示出中国解决海上纠纷的诚意。外交部周一晚在其网站上发布了该指导方针。
但该报的评论亦显示南海纠纷的最终解决方案依然遥不可及，称中国不会在领土问题上让步。
评论称：“在推动南海和平、稳定和进步的同时，中国将坚持保护主权的基本原则。”
该报将近期南海问题升级的大部分责任归咎于美国，而不是东南亚国家。
该报评论称：“美国是该地区的主导军事力量，美国在南海问题上制造麻烦使问题更加复杂。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。