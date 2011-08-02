朝鲜《阿里郎》开演 盛赞“伟大领袖”

路透首尔8月2日电---朝鲜数千人齐聚首都平壤，参加本国一年一度庆祝领导人与国家历史的大型团体操与艺术表演《阿里郎》。

朝鲜长期面临食品短缺，而且向其他国家寻求援助。3月份联合国一份报告称逾600万人急需外界援助。

但这一切在周一晚的开幕式上完全看不出来。演出庆祝朝鲜建国63周年。朝中社称，数十万人参与了此次精心编排的舞蹈与体操表演中。

朝中社并称：“伴随着歌曲《他的理想》，‘向伟大领袖、国父致敬’、‘伟大领袖金正日同志无上荣耀’等标语在背景中一个接一个地出现。”

朝鲜《阿里郎》表演自2002年开始上演，此後每年一次，2006年因严重洪涝灾害取消。演出将持续一个多月。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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