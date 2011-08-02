朝鲜《阿里郎》开演 盛赞“伟大领袖”

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔8月2日电---朝鲜数千人齐聚首都平壤，参加本国一年一度庆祝领导人与国家历史的大型团体操与艺术表演《阿里郎》。
朝鲜长期面临食品短缺，而且向其他国家寻求援助。3月份联合国一份报告称逾600万人急需外界援助。
但这一切在周一晚的开幕式上完全看不出来。演出庆祝朝鲜建国63周年。朝中社称，数十万人参与了此次精心编排的舞蹈与体操表演中。
朝中社并称：“伴随着歌曲《他的理想》，‘向伟大领袖、国父致敬’、‘伟大领袖金正日同志无上荣耀’等标语在背景中一个接一个地出现。”
朝鲜《阿里郎》表演自2002年开始上演，此後每年一次，2006年因严重洪涝灾害取消。演出将持续一个多月。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。