银监会：用五年时间完成农信社股改

路透北京8月2日电---中国银监会周二表示,将从2011年起通过5年左右时间,全面处置高风险机构,全面消化历史亏损挂账,全面完成农村信用社的股份制改革目标.

刊登在银监会网站新闻稿引述其合作金融机构监管部主任姜丽明称,银监会将全面取消资格股,不再组建新的农村合作银行,现有农村合作银行要全部改制为农村商业银行.要在保持县(市)法人地位总体稳定前提下,稳步推进省联社改革.

此外,要打造现代农村银行制度,指导农村信用社着力构建符合小法人特点的公司治理机制;制定符合农村信用社机构和业务特点的差异化监管政策,建立针对服务"三农"(农业、农村、农民)的特殊业务领域的贷款风险容忍度、弹性存贷比监管方法.

资格股,是早年为鼓励社会资金投资合作社的一项政策,即取得农信社社员资格必须交纳的基础股金,由于资格股可以随时退出,因此导致农信社赖以生存和发展的资本基础十分脆弱.

目前,中国农村信用社资格股占比已降到30%以下,已组建农村商业银行155家、农村合作银行210家,农村银行机构资产总额占全国农村合作金融机构的41.4%.另外,还有1,424家农村信用社已经达到或基本达到农村商业银行组建条件.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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