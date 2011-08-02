联想称完成收购德国Medion公司逾51%股份

路透香港8月2日电---全球主要电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)周二宣布,已完成收购德国消费电子产品企业Medion AG(MDNG.DE)超过51%的股份.

联想称,在完成与Medion第一大股东、创始人兼首席执行官Gerd Brachmann之间的购股协议後,联想集团通过全资子公司"联想德国控股公司"持有Medion股份达51%以上,拥有对Medion约56%的表决权.

新闻稿援引联想集团成熟市场总裁Milko van Duijl称:"这项举措让我们加快了进军西欧消费市场尤其是德国市场的步伐,同时让我们能够借助Medion 强大的市场实力获得更多增长机会."

Medion是德国最大的个人技术和消费电子产品企业之一.是次交易後,Brachmann仍持有Medion约18.33%的股份.

联想集团6月时称,计划以2.31亿欧元收购Medion 36.66%的股份.此次为通过购买Brachmann所持股份进一步增持Medion.

目前中国大陆仍是联想集团的最主要市场,对Medion的收购显示出联想在海外进一步扩张业务的雄心.此项交易为联想六年前收购IBM(IBM.N)个人电脑业务以来最大的收购案,今年联想亦宣布与日本电气(NEC)(6701.T)成立合资公司,共同经营日本个人电脑业务.(完)

--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

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