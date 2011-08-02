铁道部上半年负债率进一步攀升

路透北京8月2日电---中国铁道部财务司最新公布数据显示,由于二季度扭亏,上半年铁道部实现利润总额共计42.9亿元人民币,但负债率则进一步攀升至58.5%.

刊登在上海清算所网站的铁道部上半年主要财务及经营数据报告显示,其总资产和总负债共计3.57万亿和2.09万亿元.

铁道部5月时曾公布,第一季亏损37.6亿元,为数年来鲜见.

伴随着中国铁路近年来的高速发展,铁道部的财务状况成为广受关注的话题.自2008年来,铁道部资产负债率逐年上升,从2008年的46.80%,升至2009年的53.06%,2010年则进一步高攀至57.44%.

对于近日有媒体报导"723"动车事故後,银行将上调铁道部相关项目的贷款利率,新华社此前曾引述四大国有商业银行回应称,不会停止与铁道部的合作,利率浮动依据市场而非事故.

7月23日甬温线发生的动车追尾事故,目前已造成40人死亡.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在. (完)

浏览铁道部2011年上半年主要财务及经营数据报告,请点选链接:(here)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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