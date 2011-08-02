福岛第一核电站检测出超高辐射值

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京8月2日电---日本福岛第一核电站检测出超高辐射水平，再次显示奋战在那里的工人所面临的危险。
东京电力(9501.T)周一报告称， 在福岛核电站两反应堆之间的排气筒底部检测出超过每小时10希沃特的辐射量。
东京电力周二表示，他们在排气筒上又发现一处强辐射点，辐射量超过每小时10希沃特。该辐射值可在数秒内造成人员能力丧失或死亡。
公司利用设备进行远距离辐射测量，但无法判定确切辐射水平，因该设备的最大读数即为10希沃特。
尽管东京电力表示，该辐射值不会影响其在1月前控制福岛核反应堆的目标，但专家警告称，如果运营商将最後期限置于辐射风险之前，奋战在福岛核电站员工的安全可能会面临风险。
大阪大学教授、核工程专家Kenji Sumita表示：“核电站的辐射泄露或已被控制或放缓，但尚未完全封锁。东电很可能还会发现类似的高辐射点。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。