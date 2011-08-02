福岛第一核电站检测出超高辐射值

路透东京8月2日电---日本福岛第一核电站检测出超高辐射水平，再次显示奋战在那里的工人所面临的危险。

东京电力(9501.T)周一报告称， 在福岛核电站两反应堆之间的排气筒底部检测出超过每小时10希沃特的辐射量。

东京电力周二表示，他们在排气筒上又发现一处强辐射点，辐射量超过每小时10希沃特。该辐射值可在数秒内造成人员能力丧失或死亡。

公司利用设备进行远距离辐射测量，但无法判定确切辐射水平，因该设备的最大读数即为10希沃特。

尽管东京电力表示，该辐射值不会影响其在1月前控制福岛核反应堆的目标，但专家警告称，如果运营商将最後期限置于辐射风险之前，奋战在福岛核电站员工的安全可能会面临风险。

大阪大学教授、核工程专家Kenji Sumita表示：“核电站的辐射泄露或已被控制或放缓，但尚未完全封锁。东电很可能还会发现类似的高辐射点。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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