中国大型银行债券配置需求不减

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
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* 7月全国性银行债券托管量大增
* 基金托管量亦增幅明显,与银行同为买债主力
* 其他机构操作多减持,弱势下操作谨慎
* 保险机构托管量降幅尤为明显
作者 边竞/曹巍浩
路透上海8月2日电---7月中国债市在资金失血中正经历近年少见的严冬,愁云惨雾中,大型银行的配置需求再次成为市场的中流砥柱,与基金一道,成为当月的买债主力.
而上月其他机构的债券托管量多数下滑,其中保险公司的降幅之大令人意外,其持有的债券到期量较大以及信用债抛售力度较强恐为重要原因.
中央国债登记结算有限责任公司数据显示,2011年7月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.04万亿(兆)元人民币,当月增加1,782亿元,为去年11月以来最大单月增量;此外,7月末基金公司的债券托管量1.42万亿元,当月增加667亿元.
而保险机构当月债券托管量减少493亿元,创单月减少量的新高.
"会主动卖一点,但不会减少这麽多,估计是到期的量比较大,还有一个可能是之前增持的信用债卖的多一些,"上海一保险机构投资人士称.
北京一保险机构投资经理则表示,今年保险公司保费增长不快,投资压力比较小,市场不好的时候就会相应减少债券的配置.
受资金面持续紧张、机构高杠杆交易难以为继以及地方债务忧虑等因素影响,7月债市表现惨淡,利率债和信用债均跌势明显,中债综合指数7月下滑0.57%,为连续第二个月走弱,且跌幅加大.
**银行配置需求成主力**
在市场较弱的情况下,商业银行的配置需求就成为支撑新债发行的主要来源.
北京一券商分析师表示,现券收益率上调到一定程度,价格合适的话,银行还是会买债的.这种情况在7月下旬的利率债招标中都有体现,比如一些政策性金融债,还有20年国债,认购需求都是不错的.
此外债券型基金最近面临着较大的赎回压力,上月基金的债券托管量却不降反增,也颇为出乎意料.
对此前述分析师认为,基金账户里面应该有统计银行理财部分,7月公募基金可能为净赎回,但很可能是银行理财户的债券增量比较大,导致基金的债券托管量整体增加.
中国债券信息网公布的数据并显示,7月发行债券5,795亿元,当月末债券托管量为20.73万亿元,较上月增加2,172亿元.
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)
--审校 林高丽
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