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时事要闻 | 2011年 8月 2日 星期二 17:54 BJT

上海大火案一审宣判 相关官员最高被判16年

路透上海8月2日电---当地媒体周二报导称，上海市第二中级人民法院对四名与上海“11・15”特大火灾案有关的官员做出一审判决，其中一名官员被判16年。

东方网报导称，原上海市静安区建设和交通委员会主任高伟忠犯滥用职权罪和受贿罪，被判处有期徒刑16年，没收财产3万元。

该区其他三名官员也因受贿罪或滥用职权罪获刑5年至13年6个月不等。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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