上海大火案一审宣判 相关官员最高被判16年

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透上海8月2日电---当地媒体周二报导称，上海市第二中级人民法院对四名与上海“11・15”特大火灾案有关的官员做出一审判决，其中一名官员被判16年。
东方网报导称，原上海市静安区建设和交通委员会主任高伟忠犯滥用职权罪和受贿罪，被判处有期徒刑16年，没收财产3万元。
该区其他三名官员也因受贿罪或滥用职权罪获刑5年至13年6个月不等。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。