莱昂纳多成为好莱坞收入最高男星

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约8月1日电---福布斯网站周一报导称，莱昂纳多・迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)和约翰尼・德普(Johnny Depp)荣登好莱坞收入最高男演员排行榜榜首。
迪卡普里奥和德普的收入分别是7,700万美元和5,000万美元。
喜剧明星亚当・桑德勒(Adam Sandler)以4,000万美元的收入名列第三，随後是威尔・史密斯(Will Smith)和汤姆・汉克斯(Tom Hanks)，他俩的收入分别是3,600万美元和3,500万美元。
迪卡普里奥的排名从原先的第五位跃升至首位，他去年有两部票房大片，分别是《禁闭岛》(shutter Island)和《盗梦空间》(Inception)。
德普是去年的“吸金王”，他凭借影片《加勒比海盗》中的杰克船长(Jack Sparrow)继续大行其道。
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编译：靳怡雯 发稿：程芳
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