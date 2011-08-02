汤森路透推外汇掉期买卖 为首个银行间电子交易市场

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透香港8月2日电---汤森路透周二宣布,推出在Thomson Reuters Matching交易平台上的离岸人民币外汇掉期买卖,这是首个提供离岸人民币外汇远期交易的银行间电子交易市场.
公司在新闻稿中称,已有两家金融机构在服务推出首日7月25日进行了外汇掉期交易.
香港财资市场公会6月委托汤森路透计算及发布香港首个离岸人民币即期定盘价,为更多人民币产品提供定价参考.
香港金管局的数据显示,经过香港银行处理的人民币贸易结算交易占内地人民币贸易结算总额的比例,由去年的73%已上升至今年上半年的超过80%.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
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