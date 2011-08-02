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中国财经 | 2011年 8月 2日 星期二 18:29 BJT

内蒙古将建保障房建设融资平台

路透北京8月2日电---为拓宽保障房融资渠道,中国内蒙古计划组建地方保障性住房建设融资平台,吸引社会力量参与建设和经营保障房;且要求各盟市、旗县提取土地出让成交价中5%-7%的资金用于保障房建设.

新华社周二报导指出,内蒙古自治区要求,凡是保障性住房建设资金有缺口的地区,要把中央代地方发行债券募集的资金优先用于建设保障性住房.

"按照市场化运作、多元投资等原则,通过土地划拨、政府贴息、税费减免等政策,吸引社会力量参与建设和经营保障性住房."报导引述内蒙古自治区住房和城乡建设厅称.

保障房建设是中国本轮房地产调控中重要的内容,而建设资金是最大难点.国务院常务会议最新要求,严格落实地方政府房地产市场调控和住房保障职责.完善相关政策措施,加大政府投入和贷款支持力度,确保今年1,000万套保障性住房11月底前全部开工建设.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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