内蒙古将建保障房建设融资平台

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月2日电---为拓宽保障房融资渠道,中国内蒙古计划组建地方保障性住房建设融资平台,吸引社会力量参与建设和经营保障房;且要求各盟市、旗县提取土地出让成交价中5%-7%的资金用于保障房建设.
新华社周二报导指出,内蒙古自治区要求,凡是保障性住房建设资金有缺口的地区,要把中央代地方发行债券募集的资金优先用于建设保障性住房.
"按照市场化运作、多元投资等原则,通过土地划拨、政府贴息、税费减免等政策,吸引社会力量参与建设和经营保障性住房."报导引述内蒙古自治区住房和城乡建设厅称.
保障房建设是中国本轮房地产调控中重要的内容,而建设资金是最大难点.国务院常务会议最新要求,严格落实地方政府房地产市场调控和住房保障职责.完善相关政策措施,加大政府投入和贷款支持力度,确保今年1,000万套保障性住房11月底前全部开工建设.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。