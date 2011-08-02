美国股市重挫 市场关注经济疲势

* 标普500指数年内跌至平盘之下

* 标普500指数跌至200日移动均线之下

* 全球成长忧虑令股指承压

* 道指重挫2.2%,标普500指数劲跌2.6%,Nasdaq指数大幅回落2.8%

路透纽约8月2日电---美国股市周二连续第七天收跌,标普500指数年内跌至平盘之下,因美国有关上调债务上限的争论结束,投资者将注意力转向停滞不前的经济.

全面跌势拖累标普500指数跌穿关键的200日移动均线,对市场而言凶多吉少.连续七天收跌创下2008年10月以来最长跌势.

"这将是漫长的一周,"E.H. Smith Jacobs的纽约证交所场内交易员Jim Maguire Jr.表示,"市场买盘稀落."

收盘前跌势加速,因成交放量,超过平均水平.今日的跌势范围很广,纽约证交所涨跌股之比为1:4.

标普500指数也跌穿了始于2009年3月熊市低位的两年半上行趋势线.今日是该指数年内表现最差的一天.

美国参议院通过上调债务上限议案後,投资者看似并不感到振奋,因该议案可能无法令美国避险AAA评等被调降.

"投资者的关注点已从华盛顿转向了我所谓的经济现实,"俄勒冈州The Davidson Cos.的首席市场策略师Fred Dickson表示.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量高达95亿股,远高于年内日成交均值约75亿股.

道琼工业指数大跌265.87点,或2.19%,报11,866.62点;标准普尔500指数劲挫32.89点,或2.56%,报1,254.05点.Nasdaq指数大幅回落75.37点,或2.75%,报2,669.24点.

参议院投票结束後不久,惠誉表示,上调美国举债上限的协议意味着美国出现主权违约的风险"非常低",与AAA评等相称.

工业和非必需消费品类股跌幅居前,标普工业和非必需消费品指数均回落逾3%.

今日公布的数据显示,美国6月消费者支出意外回落,为近两年来首见,因收入基本没有增加.

周一公布的一项数据显示,美国制造业7月成长放缓.与之前公布的亚洲和欧洲制造业数据类似,且上周五出炉的美国GDP数据显示上半年经济增幅大幅下降.

本周五将公布关键的美国非农就业报告,投资者将密切关注.

欧洲债务问题再度成为市场焦点,之前法国巴黎银行(BNPP.PA)减计7.683亿美元,这与希腊债务危机相关.

制药商辉瑞(PFE.N)报告第二季获利超预期0.01美元,且确认全年获利预期.该股劲挫4.6%,报18.14美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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