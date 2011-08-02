穆迪维持美国AAA评级 但展望为负面

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透纽约8月2日电---债信评级机构穆迪周二称，鉴于美国决定提高债务上限，穆迪决定维持美国AAA债信评级，但评级展望为“负面”，希望敦促美国国会制定长期财政整固方案。
穆迪7月13日将美国债信评级列入可能调降的观察名单，担心万一美国国会不能在8月2日前就提高债务上限达成协议，则美国政府将面临债务违约风险。
穆迪在声明中称：“今天(美国国会)达成的协议，是美国迈向长期财政整固的第一步，而只有进行长期财政整固，美国才能长期维持AAA债信评级。”
美国提高债务上限问题已得到解决，穆迪目前关注的是美国公共财政面临的长期挑战。美国预算赤字相当于GDP的9%，是二战以来最高水平之一。
穆迪对美国评级展望为“负面”，意味着未来12-18个月内，仍可能下调美国债信评级。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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