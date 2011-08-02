消息人士称穆巴拉克周三将受审

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透开罗8月2日电(记者 Dina Zayed/Yasmine Saleh)---埃及安全官员称，前总统穆巴拉克周三早晨将被直升机送往开罗受审，而此前有说法称穆巴拉克可能因身体状况太差，无法出席庭审。
西奈半岛南部安全部门的消息人士称，穆巴拉克将由一架配备医疗设施的军用直升机，从他在红海度假胜地沙姆沙伊赫的家中送往开罗。
另一安全部门消息人士称，穆巴拉克乘坐的飞机将在开罗Al Maza军用机场降落，而後再飞往警官学院受审。
而沙姆沙伊赫机场一消息人士稍早曾告知路透，有通知称穆巴拉克将于周三早晨6点至7点半从该机场飞往开罗。
该消息人士称，穆巴拉克将被直接送往审判地点。(完)
编译：高虹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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