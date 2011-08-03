美国个人支出下滑 恐拖累经济成长

* 6月个人支出较前月下滑0.2%

* 6月经通胀调整後的个人支出持平,6月个人所得几无增长

* 通胀退烧有帮支撑消费支出

* 6月小企业贷款增长成为亮点

路透华盛顿8月2日电--美国6月消费支出出现近两年来的首次下滑,而个人所得几无增长,表明在第二季临近结束之际经济成长缺乏动能.

美国商务部周二表示,该国6月个人支出较前月下滑0.2%,为自2009年9月以来的首次下滑,5月为小幅增长0.1%.6月经通胀调整後的个人支出持平,5月为下滑0.1%.

美国6月个人所得仅增加0.1%.

"无疑第三季经济的立足点很疲弱,经济下半年加速的说法确实有些令人怀疑,"法国巴黎银行驻纽约的北美首席分析师Julia Coronado谈到,"直到迈进第三季的门槛,我们依然没有看到经济加速的迹象."

该数据是美国经济复苏脆弱状态的最新佐证.

周一的报告显示,美国7月制造业增幅为两年来最慢,令一些分析师下调了对今年下半年美国经济成长的预期.

许多分析师将美国第三季经济增长率预估从3%下调至2.5%左右.

Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示,"若复苏想要加快,美国家庭支出必须增加."

但目前鲜有这样的迹象.企业周二公布的数据显示,营收放缓且前景暗淡.

移动通讯服务商MetroPCS CommunicationsPCS.N称,其目前很难留住客户,并预计本季用户数量将下降.综合企业Emerson Electric(EMR.N)表示其工业业务正因美国和欧洲成长低迷而放缓.

美国股市周二连续第七天收跌,而美国公债价格上涨,受经济数据和减赤协议在国会通过影响.30年期美国公债收益率(殖利率)跌破4%.

现货金触及每盎司1,661.14美元的纪录新高,因股市下跌、全球经济放缓疑虑和欧元区债务形势再度紧张促使投资者买入黄金避险.

**衰退风险加剧**

失业率高居9.2%抑制消费者支出,而且就业市场的健康状况将决定经济复苏的速度.

美国6月非农就业岗位仅增加1.8万个,周五出炉的7月非农就业岗位料增加8.5万个.

削减支出可能不利于经济.分析师称,该协议本身可能仅将令明年国内生产总值(GDP)增幅减少0.1至0.3个百分点.

不过摩根大通警告称,考虑到薪资税优惠和紧急失业救济等刺激举措到期,财政方面对经济的拖累总计可能达到1.75个百分点.

最近几天黯淡的数据已掀起经济可能再一次陷入衰退的讨论.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员下周将开会评估经济情况,不过官员们已经暗示不愿增加激进的货币刺激措施.

周二有一些相对乐观的经济讯号.7月汽车销售年率增至1,220万辆,6月为1,140万辆.

6月美国小型企业借贷跳升至逾三年来最高水准,而报告中的个人消费支出(PCE)物价指数显示通胀正在消退.

PCE物价指数下降0.2%,是自6月以来首度下降.而扣除食品和能源的核心PCE指数则温和增加0.1%.

"这对消费者来说稍感宽慰,希望过一段时间之後可以让消费者支出产生一些动能."法国巴黎银行的Coronado说.(完)

--编译 兰秀娟/张荻/杜明霞/李婷仪;审校 徐文焰/吴云凌

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