美国国会最後关头达成协议避免违约 但未驱散经济阴霾

* 奥巴马和国会议员称,达成债务协议是"重要的第一步"

* IMF表示欢迎,但市场仍对美国评级可能被调降和经济状况担心不已

* 惠誉分析师不排除给予美国评级负面展望的可能

* 随着债务协议的实施,两党料将围绕支出与税收问题展开较量

* 美股三大指数均下挫超过2%

路透华盛顿8月2日电---美国周二脱离违约边缘,但国会在最後一刻通过减赤计划,未能驱散外界对美国评级可能遭调降,以及未来两党围绕税收和支出议题展开长期争斗的担心.

美国总统奥巴马和两党议员在艰难达成妥协以调高举债上限後均表示松了口气.不过,美国股市大幅下挫,因美国经济与政治不确定性挥之不去,令投资者感到不安.

参议院以74:26的投票结果通过了2.1万亿(兆)美元的减赤计划,从而缓和了美国立即发生债务违约的风险.由民主党控制的众议院已在周一通过了该议案.

奥巴马立即签署了该议案成为法律,提高政府原为14.3万亿美元的举债上限,而此时距离周二午夜的最後时刻仅剩几小时.但民主党和共和党之间有关债务和赤字问题的激烈较量,削弱了奥巴马的政治力量.他打算在2012年争取连任.

协议的达成标志着数月来两党围绕债务和赤字策略的政治争端暂时告一段落.这场争斗令全球金融市场感到焦虑,并损害了美国作为全球经济超级大国的形象.

法案提高债务上限的幅度足以让美国政府支撑到2012年11月大选以後.该法案计划在未来10年削减支出2.1兆(万亿)美元,并组建一个参众两院联合委员会在11月提出有关减赤的方案,法案并未包含增税.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加尔德称,协议减少了市场的不确定性.

但投资者仍为其他忧虑所困扰.美国目前面临最高债信评级被调降的风险.美国经济自身,以及民主与共和两党达成的妥协能否产生预期的结果尚有疑问.

资产管理公司Keator Group的Matthew Keator表示,"法案的通过消除了一些不确定性,但目前市场更为关注消费支出、低迷的GDP数据和整体经济,而非华府."

美国股市周二连续第七天收跌,标普500指数年内跌至平盘之下,因美国有关上调债务上限的争论结束,投资者将注意力转向停滞不前的经济.

**评级之忧**

减赤计划是否足以说服主要评级机构保留美国AAA的主权评级,其深度不确定性并未因债务协议而消除.如评级被降,美国的借款成本将上升,对迟滞的经济构成又一拖累.

评级机构惠誉的分析师David Riley周二告诉路透,该机构不排除本月稍晚完成审核後,对美国的AAA评级赋予负面展望.

Riley说,审核会考虑债务上限协议的"正面"结果及美国经济前景.

标准普尔7月中旬曾表示,若美国国会未能推出重大的减赤计划,则未来三个月有50%的机率调降该国评级.

美国国会通过的2.1万亿美元减赤计划,未达到标普认为美国重塑财政秩序所需的4万亿减赤规模.

评级机构穆迪调降美国评级的可能性已经升温,该机构对美国的AAA主权债评级给予了负面展望.

穆迪在美国市场收盘後宣布了该决定,此举令美国面临未来12-18个月内评级被降的风险.

穆迪确认了对美国的AAA评等,称奥巴马所签署的减赤协议是解决预算问题的第一步,但若未来一年里财政纪律有所松懈,2013年不再进一步采取措施抑或经济恶化,美国评级仍可能被降.

**税收之争**

奥巴马与两党领袖表示,尽管达成协议是迈出了广受欢迎的第一步,但这还不够.此言暗示当执行减赤计划时,围绕削减支出和税收改革又将展开艰难的政治角逐.

奥巴马在参议院通过该议案後表示,美国社会需要公平分摊为削减赤字而作出的必要牺牲.

奥巴马称,预计税收改革将由新成立的国会委员会仔细研究制订,需要采用"平衡方法",让富人纳更多税.

就在议案获得最终通过後不久,国会领袖们纷纷表达了各自就未来的政治主张,共和党倾向于减少开支,而民主党则偏向税收改革或加税.

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)称达成的债务协议是"第一步",但是敦促进一步削减支出.

参议院民主党领袖里德表示,下一轮减赤计划应该包括对富有人群的增税,以及削减开支.

这就指向了民主党与共和党另一个针锋相对的问题.共和党强烈反对加税.

美国众议院议长、共和党人贝纳(John Boehner)周一接受"CBS Evening News"采访时,被问到如果联合特别委员会建议加税,共和党是否将支持.他的回答是,这"有点过头了".(完)

--译/校 徐文焰/高琦/张荻/隋芬/程琳/兰秀娟/侯向明

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