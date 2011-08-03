3日盘前分析：耐心等待止跌企稳

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到内外利空因素共振导致悲观情绪升温的影响，沪深两市昨日跳空低开後向下突破，其中沪综指再破2700点关口。

从盘面观察，A股昨日尾市跌幅一度收窄，说明市场存在一定支撑。煤炭股力挺大盘反映蓝筹股依然具备估值吸引力；而次新股逆市活跃，反映市场依然存在热点。

从技术层面看，连续缩量调整後，大盘面临短期方向的选择，而昨日大盘震荡下探寻求支撑也恰恰预示着大盘未来仍将面临寻底的考验，後市不排除考验前期低点2610点的可能。不过，近期的调整可以使得短线的浮筹得到清洗，对後市行情的演绎是十分有利的。

中国人民银行日前指出，国内通胀预期仍然较强，下半年要继续实施好稳健的货币政策。这意味着短期内紧缩政策不会松动，使得自2610点以来的反弹基础政策改善预期彻底落空。同时，7月中国制造业采购经理指数（PMI）创29个月以来新低，说明当前经济景气度依然不容乐观。

笔者认为，市场面临较多内外因素的困扰，并以急跌打破了前期小平台的整理格局，短期内要摆脱弱势格局的难度不小。但做空力量的释放在大盘急挫中有所缓解，沪综指2650点短期内将面临严峻的考验。

操作上，投资者需耐心等待7月宏观数据公布後再有所动作。

消息面，国家发展和改革委员会副秘书长、新闻发言人李朴民8月2日在接受媒体采访时表示，下半年我国宏观政策取向更加注重有针对性地解决经济运行中的突出矛盾和问题，尤其是要坚决抑制价格过快上涨，保持物价总水平基本稳定；坚持房地产调控政策不动摇，遏制住房价格过快上涨；改善企业特别是小企业发展环境、缓解企业经营困难。（完）

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