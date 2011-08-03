丰田明年汽车产量将创新高--消息

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透东京8月2日电(记者 Kentaro Sugiyama)---消息人士称，丰田(7203.T)计划明年将其汽车产量提高24%，至创纪录的890万辆，以弥补今年3月地震後的产量下降。
要求匿名的消息人士称，丰田周二告知供应商增产计划。
丰田前述2012年产量目标不包括旗下大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T)，该目标超越了丰田2007年所创853万辆的产量高位。
丰田发言人拒绝证实其消息，只是称丰田向供应商提供了预测，但不向公众公布计划。
丰田此前将今年产量目标调升35万辆至715万辆，称因供应链恢复速度超乎预期。
消息人士称，明年丰田打算在日本生产349万辆，在海外生产541辆。
其中计划在北美生产168万辆，在欧洲生产60万辆，在中国大陆生产95万辆，在东南亚和台湾生产146万辆，在其他地区生产72万辆。(完)
编译：高虹 发稿：朱淑珍
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