商务部称中国食用农产品价格回落

路透北京8月3日电---中国居高不下的通胀压力又现松动迹象.商务部数据显示,上周(7月25日至31日)在居民消费价格指数(CPI)中权重较高的猪肉价格连续第二周下降,以其为代表的食用农产品价格出现回落.

商务部网站发布数据称,猪肉价格比前一周下降0.5%,降幅扩大0.3个百分点;此外因盛夏时节蔬菜生长周期缩短、上市量增加,18种蔬菜平均批发价格下降3.1%,降幅扩大1.6个百分点.

不过,主要生产资料价格继续上涨,有色金属、矿产品、化工产品、能源、钢材、橡胶价格上涨,其中矿产品价格上涨0.7%;能源价格上涨0.4%,原油、煤炭价格分别上涨4.9%和0.4%;钢材价格上涨0.3%.

今年以来国内猪肉价格涨幅较大并带动了物价上涨.中国6月CPI同比涨6.4%创36个月新高,其中猪肉价格上涨57.1%,影响价格总水平上涨约1.37个百分点.

中国国务院办公厅上周四下发通知,要求加大中央和地方政府猪肉储备总量,防止市场供应和价格大幅波动;主销区和沿海大中城市地方猪肉储备规模不低于当地居民10天消费量,其他城市不低于当地居民七天消费量.

以下为中国商务部近期公布的每周猪肉价格环比涨幅:

每周截至日 7/31 7/24 7/17 7/10 7/3 6/26 6/19 6/12 6/5

猪肉价格环比 -0.5% -0.2% +0.2% +2.3% +3.4% +4.5% +4.8% +1.6% +1.8%

每周截至日 5/29 5/22 5/15 5/8 5/2 4/24 4/17 4/10

猪肉价格环比 +2.9% +1.5% +1.2% +0.1% +0.4% +0.6% 0.0 -0.1% (完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。