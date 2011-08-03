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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 3日 星期三 10:29 BJT

日本发布防卫白皮书 矛头对准中国

日本周二发布《防卫白皮书》，称中国海军可能加大在日本周边海域活动力度，日方对中国军力增长表担忧。白皮书称中国在应对地区冲突时采取“高压对抗”姿态，写道：“鉴于中国海军和空军近年来现代化建设，其影响范围可能远远不限于邻近海域。”路透

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