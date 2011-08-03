美国会最後关头达成债务协议

美国周二脱离违约边缘,但国会在最後一刻通过减赤计划,未能驱散外界对美国评级可能遭调降,以及未来两党围绕税收和支出议题长期争斗的担心. 参议院以74:26的投票结果通过2.1万亿美元减赤计划,缓和了美国立即发生债务违约的风险.民主党控制的众议院周一已通过该议案. 路透