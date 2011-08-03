消息人士称穆巴拉克周三将受审

埃及安全官员称前总统穆巴拉克周三早晨将被直升机送往开罗受审，而此前有说法称穆巴拉克可能因身体状况太差，无法出席庭审。西奈半岛南部安全部门的消息人士称，穆巴拉克将由一架配备医疗设施的军用直升机，从他在红海度假胜地沙姆沙伊赫的家中送往开罗。路透